04:00 09.01.2017 | Общество | Новости
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67-летняя Алла Пугачева удивила молодежным прикидом

Короткие мини-юбки, стильные брюки, модная обувь и кофты – 67-летняя Алла Пугачева идет в ногу со временем и внимательно следит за тенденциями в мире моды. 

 

67-летняя Алла Пугачева удивила молодежным прикидом

Соответствующие фото Пугачева опубликовала в своем Instagram. 

Отметим, что звезда отказалась от горячо любимых ею балахонистых вещей, и теперь предпочитает демонстрировать стройную фигуру с помощью мини-юбок или узких джинсов. 

В свою очередь, для дружеской встречи Примадонна выбрала стильные белые кеды на высокой грубой подошве и модный нынче свитшот с принтом, вызвав массу восхищенных комментариев в сети.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее украинская певица Светлана Лобода порадовала поклонников оригинальным фото в супермаркете. Исполнительница приняла участие в фотосессии для журнала Fashion People.


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