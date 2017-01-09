67-летняя Алла Пугачева удивила молодежным прикидом

Соответствующие фото Пугачева опубликовала в своем Instagram.

Отметим, что звезда отказалась от горячо любимых ею балахонистых вещей, и теперь предпочитает демонстрировать стройную фигуру с помощью мини-юбок или узких джинсов.

В свою очередь, для дружеской встречи Примадонна выбрала стильные белые кеды на высокой грубой подошве и модный нынче свитшот с принтом, вызвав массу восхищенных комментариев в сети.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее украинская певица Светлана Лобода порадовала поклонников оригинальным фото в супермаркете. Исполнительница приняла участие в фотосессии для журнала Fashion People.