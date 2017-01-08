Во Львове из-за непогоды образовался транспортный коллапс, на рейсы не выехало 80% автобусов

По данным компании "За Качественный транспорт", размещенным на их странице в Facebook, сегодня утром на 19 маршрутах не выехал ни один автобус, а на 22 автобусных маршрутах уехало не более двух автобусов.

Средний показатель количества автобусов по всем транспортным предприятиям города составил 18,4% от нужного количества. При этом, согласно сообщению, не выехало ни одного автобуса на маршруты №1а, 2а, 4а, 6а, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 35, 36, 38, 54.

В то же время в Львовской городской раде отметили, что ситуация с выпуском на маршруты автобусов значительно лучше, чем вчера. Много автобусов приостановили работу из-за технические причины, поскольку дизель не выдерживает температурных режимов. Однако уже к полудню на маршрутах курсировало 27 автобусов "Мера и К", по "Успех БМ" - курсировало 50 машин, по "Фиакр" - курсировало 40, по АТП 14630 – курсировало 37 автобусов, по АТП №1 – курсировало 52 автобусы. В "Львовэлектротрансе" заверили, что в городе работало 62 трамваев и 41 троллейбус.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в субботу, 7 января, во Львове на 18 маршрутах не выехал ни один автобус. Еще на 20 автобусных маршрутах выехало не более двух автобусов. Так по данным местных властей в городе сложилась сложная ситуация с работой общественного транспорта. Это было связано с сильными морозами. Автобусы по техническим причинам сходят с маршрутов, замерзают двери, дизель, пояснили в управлении транспорта Львовского городского совета.