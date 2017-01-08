Винницкий священник начал флешмоб по выполнению "Щедрика"

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ.

"Суть идеи - создать своеобразную видеогалерею выполнения "Щедрик" разными людьми как в Украине, так и за ее пределами. К участию в акции мы пригласили светские и духовные хоровые коллективы, профессиональных певцов и любителей, в общем - всех желающих ", - рассказал иерей Назарий Давыдовский.

Согласно его словам, за месяц флешмоб охватил всю территорию Украины, начиная со Львова и Ивано-Франковска и заканчивая Днепром и Харьковом, а также пересек границы государства и достался Польши, Испании, Финляндии, Канады и России. На данный момент видеоархив флешмоба насчитывает около 60-ти вариантов исполнения "Щедрик".

В свою очередь, для участия в флэшмобе необходимо: записать на видео собственное исполнение "Щедрик" разместить запись с хэштегом #Щедрик100challenge на канале YouTube и в социальных сетях; бросить вызов, как минимум, трем коллективам или исполнителям.

Также отметим, что после окончания флешмоба организаторы акции планируют собрать все видеозаписи с выполнением "Щедрик" и передать их в коллекцию музея Н.Д. Леонтовича, недавно открытого в селе Марковка Теплицкого района Винницкой области.

Кроме того, музыкальная акция продлится до 15 февраля 2017 года.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее украинский "Щедрик" прозвучал в Вашингтон на рождественском концерте в Белом доме в исполнении украинских музыкантов.