В воскресенье в Украине снежная, холодная погода, в Карпатах до 28 градусов мороза

Практически везде, кроме крайних запада и востока - снег, местами сильные снегопады, метели, в Приазовье днем мокрый снег с дождем, в восточной части местами гололеды. На дорогах гололедица.

Ветер северный, северо-восточный, 7-12 метров за секунду, на Правобережье местами порывы 15-20 метров за секунду.

Температура воздуха будет удерживаться в пределах 15-25 градусов мороза.

В Киеве сегодня сильный снег, на дорогах гололедица, метель. Температура воздуха ночью опустится до 16-18 градусов ниже нуля. Днем будет 9-11 градусов мороза.

На западе днем умеренный снег, на дорогах гололедица. Ночью температура воздуха опустится до 20-25 градусов мороза. В Карпатах - до 28 градусов мороза. Днем столбики термометров покажут от минус 10 до минус 15 градусов.

На севере Украины снег, местами сильный, на дорогах гололедица, метель. Температура воздуха ночью составит 14-19 градусов мороза. Днем будет 8-13 градусов со знаком минус.

В центре Украины в воскресенье снег, местами сильный, на дорогах гололедица, метель. Температура воздуха ночью составит 14-19 градусов мороза. Днем будет от 1 до 6 градусов ниже нуля.

На востоке Украины небольшие осадки, местами гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов мороза. Днем столбики термометров будут колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

На юге Украины небольшой снег, на дорогах гололедица, метель. Температура воздуха ночью опуститься до 14-19 градусов ниже нуля. Днем будет от 8 до 13 градусов мороза.