В Таиланде количество жертв наводнения достигло 18 человек

В результате наводнения, которое обрушилось на Таиланд, уже зафиксировано 18 жертв.
Как минимум еще один человек считается пропавшим без вести. Как сообщает Al Jazeera, по данным Министерства внутренних дел Таиланда, от наводнения в стране пострадали уже более 700 тысяч человек.
Местные власти также отмечают, что дожди и наводнения повредили более 1,5 школ в разных областях. В то же время синоптики ожидают, что сильные ливни продолжатся еще в течение двух дней, поэтому власти допускает новые жертвы от стихийного бедствия.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее сообщалось, что в результате наводнения в Таиланде погибли 12 человек.