В Таиланде количество жертв наводнения достигло 18 человек

Как минимум еще один человек считается пропавшим без вести. Как сообщает Al Jazeera, по данным Министерства внутренних дел Таиланда, от наводнения в стране пострадали уже более 700 тысяч человек.

Местные власти также отмечают, что дожди и наводнения повредили более 1,5 школ в разных областях. В то же время синоптики ожидают, что сильные ливни продолжатся еще в течение двух дней, поэтому власти допускает новые жертвы от стихийного бедствия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее сообщалось, что в результате наводнения в Таиланде погибли 12 человек.