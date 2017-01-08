04:00 08.01.2017 | Общество | Новости
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В Таиланде количество жертв наводнения достигло 18 человек

В результате наводнения, которое обрушилось на Таиланд, уже зафиксировано 18 жертв.

В Таиланде количество жертв наводнения достигло 18 человек

Как минимум еще один человек считается пропавшим без вести. Как сообщает Al Jazeera, по данным Министерства внутренних дел Таиланда, от наводнения в стране пострадали уже более 700 тысяч человек.

Местные власти также отмечают, что дожди и наводнения повредили более 1,5 школ в разных областях. В то же время синоптики ожидают, что сильные ливни продолжатся еще в течение двух дней, поэтому власти допускает новые жертвы от стихийного бедствия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее сообщалось, что в результате наводнения в Таиланде погибли 12 человек.


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