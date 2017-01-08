В Ровно обнаружены фуры со львовским мусором

Об этом на своей страничке в социальной сети Facebook сообщил депутат Ровенского облсовета Владимир Муляр. Он также добавил, что на место вызвали патрульных, чтобы проверить - откуда именно мусор и куда его должны вывозить.

При этом депутат Ровенского горсовета Святослав Евтушенко, выезжавший на место, сообщил о том, что "с документами перевозчиков все в порядке". По документам отходы везут в Днепровскую область. Криминала никакого нет - добавил он. Как известно- ровенские депутаты ранее запретили вывозить мусор из Львова на полигон Ровно.

Как сообщал УРА-Информ, жители Львова начали сжигать мусор.