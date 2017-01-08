17:00 08.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одесской области продлен запрет на движение по дорогам общего пользования

Местные власти Одесской области приняли решение продлить запрет на движение автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования государственного и местного значения.

В Одесской области продлен запрет на движение по дорогам общего пользования

Начиная с девяти часов воскресенья, 8 января, запрет продлен на всех дорогах, кроме автодорог М-05 Киев - Одесса и М-28 Одесса – Южный.

Как сообщила пресс-служба Одесской областной государственной администрации, работа по очистке дорог от снега и снежных заносов продолжается, информация о снятии ограничения и восстановления движения автотранспорта будет предоставляться дополнительно.

По состоянию вечер сегодняшнего дня в регионе без электроэнергии все еще остаются люди в 24 населенных пункта в восьми районах области.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за непогоды в Одесской области было запрещено движение автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования, кроме автодороги М-05 Киев-Одесса


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