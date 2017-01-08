В Харькове обокрали ювелирный магазин - ФОТО

Грабители пытались сбежать. Как сообщили в местной полиции, инцидент произошел на улице Конева.

Тут мужчина разбил витрину магазина, а затем вынес лоток с золотыми изделиями и убежал. Неподалеку находился экипаж патрульной полиции, который задержал подозреваемого.

Полиция расследует все обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 4 января, с Сумах неизвестные взорвали банкомат. Взрыв прогремел около четырех часов утра в одном из магазинов по улице Харьковской. Как сообщает пресс-службы Национальной полиции в области, сработала охранная сигнализация и правоохранители тут же выехали на место происшествия.