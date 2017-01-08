В Европе от холодов погибли более 20 человек

Это привело к аномально низким температурам по всей Европе. Как пишет DW, в субботу, 7 января, жертвами морозов стали уже более двадцати человек.

При этом холоднее всего было в горах Лапландии, где термометра воздуха опустилась до 42 градусов мороза. В некоторых регионах Польши температура воздуха упала за минус 20 градусов.

Так, по данным журналистов, а Италии жертвами холодов стали семь человек. В основном, это бездомные люди. Кроме того, снежные заносы парализовали работу двух аэропортов.

В Германии в горных районах Баварии температура воздуха опустилась до минус 27 градусов.

На Турцию и балканские страны обрушились снежные бури и по состоянию на вечер субботы в Стамбуле выпало до 40 сантиметров снега. В некоторых регионах сугробы достигают метровой высоты.

В то же время болгарские власти также сообщают о гибели трех беженцев, которые замерзли при переходе границы. Сообщения о первых жертвах холода поступили также из Чехии, Греции и России.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинские синоптики предупреждают, что в воскресенье, 8 января, в Киеве ожидаются сильные ветры, снегопады и метели. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров за секунду.