Президент поделился книгами, которые его поразили - ФОТО

Об этом сообщает Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Среди книг, которые поразили Порошенко в 2016 году и достойны внимания указано:

"Воспоминания", Павел Скоропадский;

"25 побед Украины", Александр Палий;

"Тамплиеры", Сергей Жадан;

"Secondhand time" Svetlana Alexievich;

Антология украинской поэзии ХХ века от "А-ба-ба-га-ла-ма-га";

"Казимир Малевич. Киевский период 1928-1930", Татьяна Филевская.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее гражданин Украины автомобилем Toyota пытался вывезти в Польшу через ПП "Краковец" 68 старопечатных книг.