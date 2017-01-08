Президент поделился книгами, которые его поразили - ФОТО

Президент Украины поделился списком книг, которые поразили его в прошлом году.
Об этом сообщает Петр Порошенко на своей странице в Facebook.
Среди книг, которые поразили Порошенко в 2016 году и достойны внимания указано:
"Воспоминания", Павел Скоропадский;
"25 побед Украины", Александр Палий;
"Тамплиеры", Сергей Жадан;
"Secondhand time" Svetlana Alexievich;
Антология украинской поэзии ХХ века от "А-ба-ба-га-ла-ма-га";
"Казимир Малевич. Киевский период 1928-1930", Татьяна Филевская.
Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее гражданин Украины автомобилем Toyota пытался вывезти в Польшу через ПП "Краковец" 68 старопечатных книг.