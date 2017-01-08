10:00 08.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Президент поделился книгами, которые его поразили - ФОТО

Президент Украины поделился списком книг, которые поразили его в прошлом году.

Президент поделился книгами, которые его поразили - ФОТО

Об этом сообщает Петр Порошенко на своей странице в Facebook. 

Среди книг, которые поразили Порошенко в 2016 году и достойны внимания указано:

"Воспоминания", Павел Скоропадский;

"25 побед Украины", Александр Палий;

 

"Тамплиеры", Сергей Жадан;

 

"Secondhand time" Svetlana Alexievich;

Антология украинской поэзии ХХ века от "А-ба-ба-га-ла-ма-га";

"Казимир Малевич. Киевский период 1928-1930", Татьяна Филевская.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее гражданин Украины автомобилем Toyota пытался вывезти в Польшу через ПП "Краковец" 68 старопечатных книг. 


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