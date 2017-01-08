17:30 08.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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ГосЧС предупреждает о вьюге в Карпатах и Хмельницкой области 9 января

До конца дня воскресенья, 8 января, ночью и утром в понедельник, 9 января, синоптики обещают в Карпатах, на Прикарпатье и в Хмельницкой области сильный снег, вьюги.

ГосЧС предупреждает о вьюге в Карпатах и Хмельницкой области 9 января

Порывы ветра тут могут достигать 15-20 метров за секунду. При этом в Киеве также прогнозируют снегопады, метели и сильный ветер.

Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Согласно сообщению, на дорогах в столице гололедица, а порывы ветра могут достигать 15-20 метров за секунду.

На дорогах гололедица. В связи с чем, Киевская городская государственная администрация призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах. Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах.

В то же время коммунальные службы напоминают о просьбе не парковать частные авто на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Автомобили, которые будут мешать расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы, – предупреждают в КГГА.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 8 января, в Украине устранили дорожные пробки, возникшие в результате непогоды.


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