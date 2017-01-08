Чешская биатлонистка предложила ужесточить наказание для российских спортсменов

Об этом она заявила в интервью российскому сайту Чемпионат.сом.

Согласно его словам, финансовых санкций для российской команды будет недостаточно.

"Может быть, компромиссным вариантом было бы отобрать по одному-два места в Кубке мира в наказание за массовое употребление допинга. Это было бы справедливо, - заявила чешская спортсменка.

Также она подчеркнула, она не верит даже в чистоту лидера российской сборной Антона Шипулина.

"Верю ли я, что он чистый спортсмен? В этой команде я не верю никому, извините", - сказала Коукалова.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) получила письмо от всемирной антидопинговой лаборатории с именами 200 спортсменов из России, которые принимали запрещенные препараты.