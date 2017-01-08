12:05 08.01.2017 | Общество | Новости
100157455:labazovych

Чешская биатлонистка предложила ужесточить наказание для российских спортсменов

Чемпионка мира по биатлону чешская спортсменка Габриэлла Коукалова призвала отобрать у ее коллег из России по одному-два места в Кубке мира за массовое употребление допинга.
 

Чешская биатлонистка предложила ужесточить наказание для российских спортсменов

Об этом она заявила в интервью российскому сайту  Чемпионат.сом.

Согласно его словам, финансовых санкций для российской команды будет недостаточно.

"Может быть, компромиссным вариантом было бы отобрать по одному-два места в Кубке мира в наказание за массовое употребление допинга. Это было бы справедливо, - заявила чешская спортсменка.

Также она подчеркнула, она не верит даже в чистоту лидера российской сборной Антона Шипулина. 

"Верю ли я, что он чистый спортсмен? В этой команде я не верю никому, извините", - сказала Коукалова.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) получила письмо от всемирной антидопинговой лаборатории с именами 200 спортсменов из России, которые принимали запрещенные препараты


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив