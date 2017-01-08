Чешская биатлонистка предложила ужесточить наказание для российских спортсменов

Чемпионка мира по биатлону чешская спортсменка Габриэлла Коукалова призвала отобрать у ее коллег из России по одному-два места в Кубке мира за массовое употребление допинга.
Об этом она заявила в интервью российскому сайту Чемпионат.сом.
Согласно его словам, финансовых санкций для российской команды будет недостаточно.
"Может быть, компромиссным вариантом было бы отобрать по одному-два места в Кубке мира в наказание за массовое употребление допинга. Это было бы справедливо, - заявила чешская спортсменка.
Также она подчеркнула, она не верит даже в чистоту лидера российской сборной Антона Шипулина.
"Верю ли я, что он чистый спортсмен? В этой команде я не верю никому, извините", - сказала Коукалова.
Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) получила письмо от всемирной антидопинговой лаборатории с именами 200 спортсменов из России, которые принимали запрещенные препараты.