08:00 08.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Чечеткин отчитался Порошенко о контроле ситуации в областях в связи с непогодой

Ситуация в областях Украины, где бушует непогода, остается стабильной и находится под контролем соответствующих служб.

Чечеткин отчитался Порошенко о контроле ситуации в областях в связи с непогодой

В настоящее время наблюдаются незначительные осложнения на дорогах местного значения. Однако все, кто нуждается в помощи, спасатели эвакуируют и размещают в точках обогрева в ближайших населенных пунктах.

Об этом доложил президенту Украины Петру Порошенко руководитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин. Он заверил главу государства в том, что принятом решении о прекращении движения автотранспорта на всех автомобильных дорогах Одесской области начиная с шести часов вечера 7 января.

При этом в координации с Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Государственная служба по чрезвычайным ситуациям также вовлечена в ликвидацию крупной аварии теплосети в Приморском районе города Одессы.

Там 35 домов остается без тепла. На месте аварии работают несколько аварийных бригад,- доложил Чечеткин, добавив, что в областных центрах общественный транспорт работает в обычном режиме. На дороги местного значения по всей Украине выведено три с половиной тысячи единиц спецтехники, а региональные штабы работают круглосуточно , - пояснил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальная полиция сообщила, что за прошедшие сутки, 6 января, на дорогах Украины погибли четыре человека. В результате аварий также были травмированы 67 человек.


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