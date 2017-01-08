Боевики, не смотря на праздник, не прекращают обстрелы на Донбассе

При этом огонь велся по всем направлением и из всех видом оружия. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, сегодня в зоне АТО ранены трое бойцов.

Вместе с тем, по состоянию на семь часов вечера, на Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии обстреливали Широкино. Из минометов различных калибров оккупанты вели огонь по Гнутово, Троицкому, Водяному и Широкино. По Широкино и Марьинке вели огонь БМП противника.

Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Павлополь, Гнутово, Широкино. По Талаковке вел огонь и танк.

Также в штабе АТО сообщили, что на Луганском направлении террористы из 82-миллиметровых минометов обстреляли Троицкое, из крупнокалиберных пулеметов – Новозвановку, также по Троицкому стрелял снайпер.

На Донецком направлении из 82-миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Авдеевке и Луганскому, из гранатометов и стрелкового оружия по Зайцево и Авдеевке. По Луганскому огонь вела БМП противника, говорится в сводке.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне террористы 42 раза обстреляли силовиков АТО. В результате обстрелов террористов на Донбассе оказались ранены двое украинских военнослужащих.