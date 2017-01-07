Выезд транспорта из Николаева в Одессу из-за непогоды запрещен

Было решено закрыть движение для проезда всех категорий транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе Николаевской ОГА. Запрет нужен для предотвращения заторов в движении и обеспечения расчистки дорог от снега.

Ограничение движения касается участков автодорог общего пользования госзначения: М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск - на участке км 55 + 550 (предел Одесская область) - км 129 + 168; а также М-13 Кировоград-Платоново - на участке км 76 + 432 - км 157 + 067 (предел Одесской области).

Как сообщал УРА-Информ, на дорогах страны работает 1258 единиц техники.