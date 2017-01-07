18:30 07.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100157425:Polishuk

Во Львове на маршруты из-за непогоды не вышло 405 из 502 автобусов

В субботу, 7 января, во Львове на 18 маршрутах не выехал ни один автобус.

Во Львове на маршруты из-за непогоды не вышло 405 из 502 автобусов

Еще на 20 автобусных маршрутах выехало не более двух автобусов. Так по данным местных властей в городе сложилась сложная ситуация с работой общественного транспорта.

Это было связано с сильными морозами. Автобусы по техническим причинам сходят с маршрутов, замерзают двери, дизель, пояснили в управлении транспорта Львовского городского совета.

По их данным, сегодня в соответствии с планом выходного дня, на маршрутах должно работать 427 автобусов, по состоянию на час дня на маршруты вышли 163 автобуса. Однако, машины, после прогрева, вновь выходили на маршруты. Техника не выдерживает таких морозов, - рассказал начальник ведомства Виктор Щир, добавив, что в городе все автобусы работают на дизеле, который выдерживает температуру до минус 15, а сегодня температура воздуха значительно ниже.

При этом в диспетчерской службе "Львовэлектротранса" заверили, что утром на маршруты выехали 40 трамваев, при плане 39, и 22 троллейбуса, при плане 30.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня на дорогах Украины работает 1258 единиц техники. Также на автодорогах работает 1698 дорожников.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив