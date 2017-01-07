Во Львове на маршруты из-за непогоды не вышло 405 из 502 автобусов

Еще на 20 автобусных маршрутах выехало не более двух автобусов. Так по данным местных властей в городе сложилась сложная ситуация с работой общественного транспорта.

Это было связано с сильными морозами. Автобусы по техническим причинам сходят с маршрутов, замерзают двери, дизель, пояснили в управлении транспорта Львовского городского совета.

По их данным, сегодня в соответствии с планом выходного дня, на маршрутах должно работать 427 автобусов, по состоянию на час дня на маршруты вышли 163 автобуса. Однако, машины, после прогрева, вновь выходили на маршруты. Техника не выдерживает таких морозов, - рассказал начальник ведомства Виктор Щир, добавив, что в городе все автобусы работают на дизеле, который выдерживает температуру до минус 15, а сегодня температура воздуха значительно ниже.

При этом в диспетчерской службе "Львовэлектротранса" заверили, что утром на маршруты выехали 40 трамваев, при плане 39, и 22 троллейбуса, при плане 30.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня на дорогах Украины работает 1258 единиц техники. Также на автодорогах работает 1698 дорожников.