12:15 07.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100157411:mysnichenko

В Украине 71 населенный пункт обесточен в результате непогоды

К восстановлению энергоснабжения, которое пропало из-за непогоды в Украине, уже были привлечены бригады облэнерго.

В Украине 71 населенный пункт обесточен в результате непогоды

Так, по причине непогоды в Украине оказался обесточен 71 населенный пункт в семи регионах страны. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, в период с шестого по седьмое января по итогам неблагоприятной погоды (снег, , порывы ветра), по причине срабатывания защиты линий электропередач, зафиксировано обесточивание 71 населенного пункта в семи регионах - сказано в сообщении. В частности, речь идет об обесточивании 35-ти населенных пунктов на Одесчине, 14 населенных пунктов – на Львовщине, а также десять населенных пунктов - в Херсонской, семь городов - в Николаевской области, и по два - в Кировоградской и Киевской.

Как сообщал УРА-Информ, в аэропорту "Борисполь" из-за непогоды задерживались внутренние рейсы.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив