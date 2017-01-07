В Украине 71 населенный пункт обесточен в результате непогоды

Так, по причине непогоды в Украине оказался обесточен 71 населенный пункт в семи регионах страны. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, в период с шестого по седьмое января по итогам неблагоприятной погоды (снег, , порывы ветра), по причине срабатывания защиты линий электропередач, зафиксировано обесточивание 71 населенного пункта в семи регионах - сказано в сообщении. В частности, речь идет об обесточивании 35-ти населенных пунктов на Одесчине, 14 населенных пунктов – на Львовщине, а также десять населенных пунктов - в Херсонской, семь городов - в Николаевской области, и по два - в Кировоградской и Киевской.

Как сообщал УРА-Информ, в аэропорту "Борисполь" из-за непогоды задерживались внутренние рейсы.