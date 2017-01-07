В Украине 31 населенный пункт остается без света - ГосЧС

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, люди в четырех областях на Рождество остались без света. Так, в частности, в Одесской области все еще остаются обесточенными 22 населены пункта, в Херсонской - 1, Николаевской - 7 и в Волынской в одном населенном пункте нет света. Также сообщается, что ограничения на движение транспорта введены полностью в Одесской, Кировоградской, Херсонской и Николаевской областях.

В ведомстве также сообщили, что в Днепропетровской области закрыли движение по трассе Н-23 Кировоград-Кривой Рог-Запорожье.

Напомним, в ГосЧС заверили, что ситуация в пострадавших от непогоды областях находится под контролем.

Как сообщал УРА-Информ, по данным спасателей, в пять часов вечера все еще обесточенными оставались 38 населенных пунктов в Арцизском, Болградском, Измаильском, Килийском, Ренийском, Котовском, Ширяевском, Белгород-Днестровском, Ивановском районах Одесской области. Для восстановления энергоснабжения задействовано 68 единиц техники и 170 работников.