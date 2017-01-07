19:00 07.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одесской области на дорогах в пробках остаются около 50 машин

По состоянию на пять часов вечера, субботы, 7 января, в пробках на дорогах Одесской области все еще остаются около 50 автомобилей.

В Одесской области на дорогах в пробках остаются около 50 машин

По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, за пределами села Кирнички в Измаильском районе стоит 30 автомобилей и 20 машин находятся возле села Маяки в Беляевском районе.

В ведомстве также напомнили, что на территории Одесской области наблюдается сильная метель и снежные заносы, скорость ветра составляет 15-20 метров за секунду, порывы местами достигают 25 метров за секунду. Видимость на дорогах составляет 100 - 500 метров, а температура воздуха около 15 мороза.

В связи с чем на дорогах образовались пробки в Измаильском районе. Остальные транспортные заторы ликвидированы. Всего из снежных заносов изъято 216 автомобилей, в том числе автомобиль скорой медицинской помощи, который направлялся на вызов, спасено 633 человека, из них сто детей, - говорится в сообщении. Системы жизнеобеспечения, медицинские учреждения и учреждения социальной защиты работают в штатном режиме, - заверили в ГосЧС.

Вместе с тем спасатели на территории области, по данным ГосЧС, все еще обесточены 38 населенных пунктов в Арцизском, Болградском, Измаильском, Килийском, Ренийском, Котовском, Ширяевском. Белгород-Днестровском, Ивановском районах. Для восстановления энергоснабжения задействовано 68 единиц техники и 170 работников.

Ликвидация последствий неблагоприятных погодных условий продолжается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за непогоды в Украине оказался обесточен 71 населенный пункт в семи регионах страны.


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