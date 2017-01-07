11:08 07.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Хмельницком устроят Шествие Трех Царей

Сегодня, седьмого января, по случаю праздника в Хмельницком будет организовано шествие Трех Царей. Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

В Хмельницком устроят Шествие Трех Царей

Верующие католического, а также православного обрядов шестого января празднуют день Трех Царей. Данный праздник с западного церковного календаря – в этот день верующие вспоминают трех библейских волхвов Каспара, Мельхиора и Бальтазара, прибывших в Вифлеем поклониться Иисусу.

Именно в этот день Три Царя вместе со своей свитой устроят шествие с пением колядок по улицам Хмельницкого – начиная от храма Рождества Пресвятой Богородицы в костел Христа Царя Вселенной, что на просп. Мира. Шествие стартует в 11 утра.

Как сообщал УРА-Информ, в столице пройдет рождественское шествие.


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