Россия под видом гумпомощи везет на Донбасс третьесортные продукты - Минобороны

Как сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны, об этом докладывает украинская разведка. В частности, разведчики постоянно фиксируют поставку грузом с гуманитарной помощью, однако там низкокачественные, третьесортные товары среди которых мясная продукция и алкогольные напитки, которые не пользуются спросом даже в России и являются условно пригодными для потребления.

При этом в ведомстве отмечают, что среди местного населения наблюдается рост протестных настроений и недовольства действиями "властей" самопровозглашенных республик из-за задолженности по зарплатам и пенсиям.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на четверг, 22 декабря, Россия отправила очередную колонну с так называемой " гуманитарной помощью" для Донбасса. Колонна из 40 машины выдвинулась в сторону российско-украинской границы. Это была 59-ый по счету "гумковой", который российское Министерство чрезвычайных ситуаций отправляет в помощь своим наемникам.