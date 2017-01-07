20:00 07.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Россия под видом гумпомощи везет на Донбасс третьесортные продукты - Минобороны

Россия поставляет на неподконтрольную Украине территорию низкокачественные продукты. Они завозятся на Донбасс под видом груза гуманитарной помощи.

Россия под видом гумпомощи везет на Донбасс третьесортные продукты - Минобороны

Как сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны, об этом докладывает украинская разведка. В частности, разведчики постоянно фиксируют поставку грузом с гуманитарной помощью, однако там низкокачественные, третьесортные товары среди которых мясная продукция и алкогольные напитки, которые не пользуются спросом даже в России и являются условно пригодными для потребления.

При этом в ведомстве отмечают, что среди местного населения наблюдается рост протестных настроений и недовольства действиями "властей" самопровозглашенных республик из-за задолженности по зарплатам и пенсиям.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на четверг, 22 декабря, Россия отправила очередную колонну с так называемой " гуманитарной помощью" для Донбасса. Колонна из 40 машины выдвинулась в сторону российско-украинской границы. Это была 59-ый по счету "гумковой", который российское Министерство чрезвычайных ситуаций отправляет в помощь своим наемникам.


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