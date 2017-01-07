03:30 07.01.2017 | Общество | Новости
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Принц Гарри познакомился с родителями своей возлюбленной

35-летняя американская актриса Меган Маркл представила 32-летнего принца Гарри своему отцу, 72-летнему Томасу Марклу.

Принц Гарри познакомился с родителями своей возлюбленной

Об этом пишет Daily Mail.

Как отмечается, встреча состоялась в ходе одного из визитов принца в канадский Торонто. 

Родной брат Меган рассказал, что отец очень рад отношениям своей дочери и принца. Также он поведал изданию, что влюбленные очень близки.

"Мой отец знал с самого начала. Он впервые встретился с принцем более шести месяцев назад в Торонто. Он очень рад за Гарри и очень гордится Меган. У них потрясающие отношения, они очень близки", - подчеркнул брат актрисы.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ" принц Гарри стал самым путешествующим британцем за 2016 год.  За последний год внук королевы Елизаветы II наездил 62 тысячи миль, а это почти 100 тысяч километров.


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