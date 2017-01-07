09:31 07.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Порядок в Украине на Рождество обеспечат 16 тысяч правоохранителей

На Рождество порядок в Украине станут обеспечивать примерно 16 тыс. правоохранителей.

Порядок в Украине на Рождество обеспечат 16 тысяч правоохранителей

Так, с целью обеспечении безопасности будут задействованы 15 тыс. полицейских, а также еще 900 военных Нацгвардии Украины. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Как отметили в пресс-службе МВД, ночью седьмого января 2017 г. во всех областях Украины в 14 000 культовых сооружений планируется проведение рождественских богослужений. Также ожидается, что участие в богослужениях примут около четырех миллионов граждан. Полиция обратилась к людям с просьбой - отнестись к работе правоохранителей с пониманием.

Как сообщал УРА-Информ, в Харькове порядок на Рождество обеспечат 1,3 тысячи правоохранителей.


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