Порядок в Украине на Рождество обеспечат 16 тысяч правоохранителей

Так, с целью обеспечении безопасности будут задействованы 15 тыс. полицейских, а также еще 900 военных Нацгвардии Украины. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Как отметили в пресс-службе МВД, ночью седьмого января 2017 г. во всех областях Украины в 14 000 культовых сооружений планируется проведение рождественских богослужений. Также ожидается, что участие в богослужениях примут около четырех миллионов граждан. Полиция обратилась к людям с просьбой - отнестись к работе правоохранителей с пониманием.

Как сообщал УРА-Информ, в Харькове порядок на Рождество обеспечат 1,3 тысячи правоохранителей.