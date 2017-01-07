02:13 07.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На передовой к ухудшению погодных условий готовы – Минобороны

На передовой к ухудшению погодных условий в Украине готовы. 

На передовой к ухудшению погодных условий готовы – Минобороны

Об этом рассказал первый замкомандующего Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Локота – сообщила пресс-служба Минобороны. Он отметил, что подразделения, выполняющие задачи в районе проведения АТО - обеспечены топливом, личный же состав готов к ухудшению погоды.

Силовики, выполняющие задачи на Донбассе, обеспечены топливом, а также дровами и углем. Также имеются средства обогрева - добавил первый замкомандующего Сухопутных войск. Генерал-лейтенант подчеркнул, что подготовка к зимнему периоду в зоне АТО спланированы и происходили и раньше.

Как сообщал УРА-Информ, украинская энергосистема к низким температурам готова.


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