04:32 07.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Хмельнитчине в 970 храмах проведут рождественские богослужения

Рождественские богослужения на Хмельнитчине будут проведены  в 970 культовых сооружениях региона. 

На Хмельнитчине в 970 храмах проведут рождественские богослужения

В богослужениях участие намерены принять около 109 тыс. жителей данной области. Об этом сообщили в СК ГУНПУ в Хмельницкой области. Полиция области в ходе празднования Рождества будет трудиться в усиленном режиме несения службы.

Правоохранители области намерены трудиться в усиленном режиме седьмого и восьмого января. За порядком проследят 314 полицейских и 22 военных Нацгвардии. Еще 30-ть бойцов спецподразделений останутся в резерве.

Как сообщал УРА-Информ, шостого января Украина отметила Святой вечер перед Рождеством. Это – один из наиболее почитаемых дней для христиан.


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