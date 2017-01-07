На Хмельнитчине в 970 храмах проведут рождественские богослужения

В богослужениях участие намерены принять около 109 тыс. жителей данной области. Об этом сообщили в СК ГУНПУ в Хмельницкой области. Полиция области в ходе празднования Рождества будет трудиться в усиленном режиме несения службы.

Правоохранители области намерены трудиться в усиленном режиме седьмого и восьмого января. За порядком проследят 314 полицейских и 22 военных Нацгвардии. Еще 30-ть бойцов спецподразделений останутся в резерве.

Как сообщал УРА-Информ, шостого января Украина отметила Святой вечер перед Рождеством. Это – один из наиболее почитаемых дней для христиан.