13:37 07.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100157412:mysnichenko

На Донбассе двое силовиков ранены в результате обстрелов

Террористы 42 раза обстреляли силовиков АТО.

На Донбассе двое силовиков ранены в результате обстрелов

В результате обстрелов террористов на Донбассе оказались ранены двое украинских военнослужащих. Об этом сказано в сообщении штаба АТО в Facebook.

Так, оккупационные войска продолжили обстреливать украинские позиции - на всех направлениях. В зоне Новотошковского двое силовиков ранены. Всего были зафиксированы 42 обстрела - передают в штабе. В частности - на Мариупольском направлении из минометов разных калибров террористы неоднократно стреляли по Водяному, Павлополю, из гранатометов, а также из стрелкового оружия - по Марьинке, Гнутовому, Широкино, Павлополю. При этом по Широкино огонь вели снайперы.

Как сообщал УРА-Информ, за прошлые сутки в зоне АТО был ранен один силовик.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив