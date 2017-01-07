На Донбассе двое силовиков ранены в результате обстрелов

В результате обстрелов террористов на Донбассе оказались ранены двое украинских военнослужащих. Об этом сказано в сообщении штаба АТО в Facebook.

Так, оккупационные войска продолжили обстреливать украинские позиции - на всех направлениях. В зоне Новотошковского двое силовиков ранены. Всего были зафиксированы 42 обстрела - передают в штабе. В частности - на Мариупольском направлении из минометов разных калибров террористы неоднократно стреляли по Водяному, Павлополю, из гранатометов, а также из стрелкового оружия - по Марьинке, Гнутовому, Широкино, Павлополю. При этом по Широкино огонь вели снайперы.

Как сообщал УРА-Информ, за прошлые сутки в зоне АТО был ранен один силовик.