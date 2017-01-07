На Черниговщине солдата лишили свободы за дезертирство

Солдата накажут за оставление места службы. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона страны.

Так, приговором Черниговского райсуда военнослужащего службы по призыву на период мобилизации воинской части В1688 приговорили к трем годам и трем месяцам лишения свободы за его дезертирство – говорится в сообщении.



Солдат с апреля 2015 г. по январь 2016 г. трижды покидал место службы и употреблял алкогольные напитки в свободное время, крал имущество и совершал иные правонарушения.

Как сообщал УРА-Информ, на Харьковщине военный во время дезертирства обстрелял воинскую часть и в итоге убил мужчину.