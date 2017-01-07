05:40 07.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Черниговщине солдата лишили свободы за дезертирство

В Черниговской области солдата приговорили к трем годам и трем месяцам лишения свободы.

На Черниговщине солдата лишили свободы за дезертирство

Солдата накажут за оставление места службы. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона страны.

Так, приговором Черниговского райсуда военнослужащего службы по призыву на период мобилизации воинской части В1688 приговорили к трем годам и трем месяцам лишения свободы за его дезертирство – говорится в сообщении.

Солдат с апреля 2015 г. по январь 2016 г. трижды покидал место службы и употреблял алкогольные напитки в свободное время, крал имущество и совершал иные правонарушения.

Как сообщал УРА-Информ, на Харьковщине военный во время дезертирства обстрелял воинскую часть и в итоге убил мужчину.


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