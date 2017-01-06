В Украине в пятницу ожидается морозная, ветреная погода

В Одесской, Николаевской, большинстве центральных областей и на Сумщине ожидаются сильные, местами очень сильные снегопады, метели, снежные заносы. В Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях ожидаются мокрый снег и дождь, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед.

На остальной территории небольшой, а 7 января умеренный снег. Ветер также усилится и будет дуть северный и северо-восточный, 7-12 метров за секунду, местами порывы будут достигать 15-20 метров за секунду, в Одесской и Николаевской областях до 25 метров за секунду. На дорогах гололедица.

Температура воздуха резко снизится и достигнет местами до 25° мороза.

В Киеве сегодня небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью и днем опустится до 15-17 градусов мороза.

На западе Украины также снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью достигнет отметки в 15-21 градус ниже нуля. Днем будет от 10 до 18 градусов мороза.

На севере Украины в пятницу снег, на дорогах гололедица, метель. Температура воздуха ночью составит 11-20 градусов мороза. Днем также похолодает до 10-17 градусов.

В центре Украины однем в большинстве областей сильный снег, на дорогах гололедица, метель. Температура воздуха ночью и днем достигнет 6-15 градусов мороза. Днем температура воздуха составит 1-6 градусов о знаком минус.

На востоке Украины днем сильный снег, в Донецкой и Луганской областях с дождем, местами гололед, на дорогах гололедица, кое-где налипание мокрого снега, метель. Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов мороза. Днем будет колебаться от плюс 1 до минус 4 градусов.

На юге Украины днем сильный снег с дождем, местами гололед, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега, метель. Температура воздуха ночью опустится до 4-9 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха будет колебаться от плюс 1 до минус 4 градусов.