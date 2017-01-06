22:35 06.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100157403:mysnichenko

В поддержку жителей Донбасса создали социальный ролик

К Рождественским праздникам создали социальные ролики про детей Донбасса.

В поддержку жителей Донбасса создали социальный ролик

Об этом передает Кризисный медиа центр. Каждое снятое видео - это история жизни детей-переселенцев. Дети поведали о том, куда вынуждены были переехать, чтобы сбежать от войны на Донбассе, поделились переживаниями, воспоминаниями о том, как шла адаптация в новом городе, мечтами и планами.

Проект этот подготовили для детей и взрослых, которые проживают на временно оккупированных территориях. Цель создания таких роликов - передать тепло и поддержку людям, которые оказались по ту сторону баррикад.

Как сообщал УРА-Информ, для жителей Донбасса нет ограничений в вопросе армии – сообщал Генштаб.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив