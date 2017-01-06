В поддержку жителей Донбасса создали социальный ролик

Об этом передает Кризисный медиа центр. Каждое снятое видео - это история жизни детей-переселенцев. Дети поведали о том, куда вынуждены были переехать, чтобы сбежать от войны на Донбассе, поделились переживаниями, воспоминаниями о том, как шла адаптация в новом городе, мечтами и планами.

Проект этот подготовили для детей и взрослых, которые проживают на временно оккупированных территориях. Цель создания таких роликов - передать тепло и поддержку людям, которые оказались по ту сторону баррикад.

Как сообщал УРА-Информ, для жителей Донбасса нет ограничений в вопросе армии – сообщал Генштаб.