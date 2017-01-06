16:04 06.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одесской области 30 населенных пунктов были обесточены

В Одесской области в результате непогоды оказались обесточены более 20-ти населенных пунктов. а также несколько улиц г. Одесса.

В Одесской области 30 населенных пунктов были обесточены

Об этом передали в пресс-службе ПАО "Одессаоблэнерго". Согласно сообщению – самая серьезная ситуация сложилась пока что на юге Одесской области, в частности, в Измаильском, а также в Килийском и Татарбунарском районах, где по итогам сильного ветра оказались повалены деревья и было затруднено движение транспорта. На данный момент бригады энергетиков трудятся над восстановлением электроснабжения.

Как сообщал УРА-Информ, в начале декабря 2016 г. на Львовщине оказались обесточены 72 населенных пункта – в результате неблагоприятной погоды.


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