В Николаевской области в пятницу ограничат движение грузовиков

Как сообщает Управление превентивной деятельности Главного управление Национальной полиции в области, речь идет о следующих участках:

М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, км 55+550 (от границы с Одесской областью) – км 177+531 (до границы с Херсонской областью);

Т-15-14 – подъезд к пгт Березанка, км 0+000 (от примыкания к автодороге М-14) – 4+430 (до перекрестка улиц в пгт Березанка);

Т-15-13 Нечаянное – Очаков км 0+000 (от примыкания к автодороге М-14) – км 36+900 (до перекрестка с автодорогой Т-15-07 на выезде из Очакова).

Кроме того, сайт Херсонской областной госадминистрации сообщает, что при ухудшении погодных условий 6-8 января, на въезде в Херсон будет также организован объезд для грузового транспорта.

Так, для грузового транспорта на въезде в Херсон будет организован объезд, который будет направлять грузовики к месту отстоя, чтобы переждать непогоду. Такие места будут обустроены на трассе М14:

Т-образного перекрестка в с. Чернобаевка с местом отстоя "Чернобаевский рынок";

на трассе Р42, район с.Жовтневое - у автозаправки;

на трассе М14, г.Алёшки – возле автозаправок "Близнецы", - говорится в сообщении.

Вместе с тем заместитель главы Херсонской ОГА Вадим Чабан пообещал, что с автоперевозчиками области будет проведен дополнительный инструктаж по ситуации и реагированию на автодорогах.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Николаевской облгосадминистрации в четверг прошло совещание по вопросам ухудшения погоды.