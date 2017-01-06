19:30 06.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В акватории Днепра разыскивают пропавшего рыбака

На Полтавщине спасатели ГСЧС с местным населением и полицией разыскивают 50-летнего рыбака.

В акватории Днепра разыскивают пропавшего рыбака

Поиск ведется в акватории реки Днепр. Об этом передали в пресс-службе ГСЧС в Полтавской области. В 14:34 в службу от мужчины поступило сообщение о том, что он не может сам найти дорогу на берег.

Оказалось, что 50-летний мужчина отправился на рыбалку в районе с. Орлик Кобеляцкого района. Возвращаясь, он вдруг понял, что заблудился. С его слов - рыбак прошел около шести километров одну сторону, а потом около 4-х километров в другую, однако к берегу не дошел. Мужчина предупредил спасателей, что у него садится аккумулятор на мобильном телефоне.

Как сообщал УРА-Информ, на Азовском море в ноябре 2016 г. пропали рыбаки.


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