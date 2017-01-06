21:24 06.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В аэропорту "Борисполь" из-за непогоды задерживаются внутренние рейсы

По причине критических погодных условий в Украине временно задерживаются внутренние авиарейсы аэропорта "Борисполь".

В аэропорту

Об этом сообщение размещено на официальной странице аэропорта "Борисполь" в Facebook. По причине критических погодных условий в стране задерживаются внутренние рейсы аэропорта. Погодные изменения сейчас отслеживаются. Пассажиров просят следить за изменениями в расписании рейсов – отметили в сообщении.

Как известно, в Киеве до конца суток шестого января ожидают порывы ветра 15-20 м / с, а также метели. Известно, что в связи с непростыми погодными условиями в Одесской, а также в Днепропетровской и Херсонской областях ввели ограничения движения транспорта.

Как сообщал УРА-Информ, в Одессе по причине непогоды изменения внесли в работу аэропорта.


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