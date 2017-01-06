18:38 06.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинская энергосистема готова к низким температурам

Энергокомпании наладили взаимодействие с отделами ГСЧС Украины.

Украинская энергосистема готова к низким температурам

В Министерстве энергетики Украины на совещании шестого января под руководством директора Департамента электроэнергетического комплекса руководители компаний сообщили про готовность к работе при низких температурах.

Об этом передает сайт Минэнерго. Ранее по причине ухудшения погодных условий, снижением температур и усилением ветра. Минэнерго отдало поручение предприятию "НЭК "Укрэнерго", энергоснабжающим компаниям следует принять меры для работы в условиях очень низких температур.

Как сообщал УРА-Информ, на Львовщине уже четыре человека умерли от переохлаждения.


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