Украинская энергосистема готова к низким температурам

В Министерстве энергетики Украины на совещании шестого января под руководством директора Департамента электроэнергетического комплекса руководители компаний сообщили про готовность к работе при низких температурах.

Об этом передает сайт Минэнерго. Ранее по причине ухудшения погодных условий, снижением температур и усилением ветра. Минэнерго отдало поручение предприятию "НЭК "Укрэнерго", энергоснабжающим компаниям следует принять меры для работы в условиях очень низких температур.

Как сообщал УРА-Информ, на Львовщине уже четыре человека умерли от переохлаждения.