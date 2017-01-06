03:00 06.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Седокова дала сильное материнское обещание своим дочерям

Украинская певица Анна Седокова пообещала в новом 2017 году больше внимания уделять своим детям  - дочерям Алине и Монике. 
 

Седокова дала сильное материнское обещание своим дочерям

Об это она написала в Instagram.

"Я обещаю в 2017 году больше слушать Алину и доверять ей! Она у меня уникальная, в свои 12 с такой твердой жизненной позицией, что я ей искренне восхищаюсь! Когда умер ее папа, она вся собралась и стала жить дальше без оправданий! В новой школе ее переводят в усиленный математический класс, ежедневно по 3 часа занимается гимнастикой и осталась чистой и наивной, несмотря на свой переходный возраст! Я обещаю в 2017 сильнее развить в Монике творческое направление! Потому что это однозначно артистка. Она поет, танцует. Так что песни, танцы и стихи Мо – вот что вы увидите в моем Instagram в 2017 году", – написала под фото звезда. 

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", украинская певица Катерина Бужинская стала мамой вдвойне.


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