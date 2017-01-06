Российские военные симулируют болезни во избежание командировок на Донбасс

Военные России на данный момент симулируют заболевания – во избежание командировок на Донбасс. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ГУ разведки Минобороны Украины в соцсети Facebook.

Руководством ВС России активизирован отбор кандидатов на командные посты в соединения и части 1 и 2 Центра территориальных войск Южного ВО среди офицерского состава иных военных округов РФ - ради ротационных мероприятий в 2017 г. - сказано в сообщении. Известно также, что кандидаты проходят медобследование и аттестационные комиссии по месту службы. В связи с этим кандидаты часто пытаются симулировать болезни и оформлять справки - чтобы избежать командировок на восток Украины.

Как сообщал УРА-Информ, российские военные специально едут убивать украинцев – заявлял Петр Порошенко.