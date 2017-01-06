17:28 06.01.2017 | Общество | Новости
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Российские военные симулируют болезни во избежание командировок на Донбасс

Россия на данный момент проводит ротацию своих военных на Донбассе.

Российские военные симулируют болезни во избежание командировок на Донбасс

Военные России на данный момент симулируют заболевания – во избежание командировок на Донбасс. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ГУ разведки Минобороны Украины в соцсети Facebook.

Руководством ВС России активизирован отбор кандидатов на командные посты в соединения и части 1 и 2 Центра территориальных войск Южного ВО среди офицерского состава иных военных округов РФ - ради ротационных мероприятий в 2017 г. - сказано в сообщении. Известно также, что кандидаты проходят медобследование и аттестационные комиссии по месту службы. В связи с этим кандидаты часто пытаются симулировать болезни и оформлять справки - чтобы избежать командировок на восток Украины.

Как сообщал УРА-Информ, российские военные специально едут убивать украинцев – заявлял Петр Порошенко.


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