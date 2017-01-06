Обстрелы в зоне АТО не прекращаются

За прошедшие утки боевики 32 раза открывали огонь по позициям украинских военнослужащих. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-службы штаба АТО, в частности, на Луганском направлении боевики обстреливали поселок Новозвановка из минометов калибра 120 мм и гранатометов. Населенные пункты Талаковка и Станица Луганская были обстреляны из гранатометов, а под Новотроицким весь день работал снайпер.

На Мариупольском направлении боевики обстреливали из минометов Марьинку, из гранатометов и стрелкового оружия – Гнутово, Павлополь, Широкино, Марьинку, Красногоровку, Водяное и Новотроицкое, из вооружения БМП – по Старогнатовке.

На Донецком направлении члены незаконных вооруженных формирований обстреливали окрестности Троицкого из ствольной артиллерии калибра 152 мм, Авдеевку – из минометов калибра 82 мм, из гранатометов и стрелкового оружия – Луганское и Авдеевку.

В штабе также напомнили, что в четверг один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения.

Напомним, обстрелы в зоне проведения антитеррористической операции со стороны противника усиливаются. Российские наемники за минувшие сутки стреляли из всех видов оружия, в том числе и из запрещенного минскими договоренностями вооружения. В течении суток было зафиксировано 52 обстрела со стороны боевиков.