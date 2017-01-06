19:07 06.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На автотрассе "Одесса-Рени" возникли пробки

По причине непогоды на автотрассе "Одесса-Рени" в Татарбунарском районе возникли два участка с заторами автотранспорта. 

На автотрассе

Об этом передали в пресс-службе ГСЧС. Состоянием на 17-ть часов в Одесской области возникло два участка с заторами транспорта на дороге Одесса-Рени, что в Татарбунарском районе - за пределами поселка Спасское, а также в Измаильском районе за пределами поселка Кринички – говорится также в сообщении. На данный момент по причине затора уже было изъято 16 автомобилей.

Как сообщал УРА-Информ, на автотрассе " Одесса-Рени" было частино закрыто движение транспорта – из-за проведения капремонта моста – с десятого декабря 2016 г.


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