На автотрассе "Одесса-Рени" возникли пробки

Об этом передали в пресс-службе ГСЧС. Состоянием на 17-ть часов в Одесской области возникло два участка с заторами транспорта на дороге Одесса-Рени, что в Татарбунарском районе - за пределами поселка Спасское, а также в Измаильском районе за пределами поселка Кринички – говорится также в сообщении. На данный момент по причине затора уже было изъято 16 автомобилей.

Как сообщал УРА-Информ, на автотрассе " Одесса-Рени" было частино закрыто движение транспорта – из-за проведения капремонта моста – с десятого декабря 2016 г.