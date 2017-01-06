Львовщина примет Кубок Украины по лыжным гонкам

В течение же 14-18 января будет проведен чемпионат Украины по лыжным гонкам – среди девушек и юношей. Об этом передали в управлении физкультуры и спорта Львовской ОГА.

Программа этих соревнований чемпионата среди взрослых будет включать: седьмого января - официальная тренировка; восьмого января - гонка классический стиль; девятого января - гонка вольный стиль. Кроме того - десятого января - официальная тренировка; 11-го января - гонка классический стиль, масс-старт; 12-го января - официальная тренировка; 13-го января - эстафеты - мужчины - 4 Ч 10 км, а также женщины - 4 Ч 5 км.

Программа состязаний чемпионата среди юношей и девушек: 14-го января - официальная тренировка; 15-го января - гонка классический стиль; 16-го января - гонка свободный стиль; 17-го января - официальная тренировка; и 18-го января - комбинированные эстафеты.

Как сообщал УРА-Информ, "Динамо" проведет спарринг с представителем Чемпионата Китая.