Loboda явилась в супермаркет в откровенном наряде

Украинская певица Светлана Лобода порадовала поклонников оригинальным фото в супермаркете. Исполнительница приняла участие в фотосессии для журнала Fashion People.
Об этом она сообщила в своем Instagram.
Отметим, что Лобода позировала в эффектных нарядах и восхитила сексуальным образом.
Кроме того, на одном из снимков Лобода запечатлена с продуктовой тележкой в блестящем мини-платье без бретелек.
"Однажды, после концерта…", – подписала снимок звезда.
Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", возле Podolyany hall в Тернополе перед концертом известной украинской певицы Светланы Лобобы произошла драка между фанатами и активистами.