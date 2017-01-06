Loboda явилась в супермаркет в откровенном наряде

Об этом она сообщила в своем Instagram.

Отметим, что Лобода позировала в эффектных нарядах и восхитила сексуальным образом.

Кроме того, на одном из снимков Лобода запечатлена с продуктовой тележкой в блестящем мини-платье без бретелек.

"Однажды, после концерта…", – подписала снимок звезда.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", возле Podolyany hall в Тернополе перед концертом известной украинской певицы Светланы Лобобы произошла драка между фанатами и активистами.