11:53 06.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100157367:Polishuk

ГосЧС объявила в акватории Черного моря штормовое предупреждение

В пятницу, 6 января, в акватории Черного моря утром и днем объявлено штормовое предупреждение.

ГосЧС объявила в акватории Черного моря штормовое предупреждение

По информации Украинского гидрометеорологического центра, сегодня по северным районам Черного моря ожидается усиление северного ветра 25-30 метров за секунду. В связи с чем высота волн может достигать 30-50 дм.

Возможно также медленное обледенение судов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Месте с тем, на сайте ГосЧС также размещено предупреждает о высоком уровне лавинной опасности в горах на территории Львовской области и высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Согласно сообщению, в пятницу в связи с сильными снегопадами и метелями тут ожидается значительный третий уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги, - предупреждают в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 6 января днем в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской областях сильные снегопады и метели, снежные заносы (в Одесской, Николаевской и Кировоградской местами очень сильный снег).

В восточных, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив