Больной раком 6-летний мальчик продает какао, чтобы помочь другим детям

Об этом сообщает Today.com.

"Каждый его день - это операции, химиотерапии, лучевые и иммунотерапии. Уже два года он борется с болезнью", - говорится в сообщении.

Отметим, что от лечения мальчик отдыхает только в субботу. Кроме того, этот день Мэттью решил проводить с пользой.

"Мэттью очень сострадательный, он всегда переживает и молится за других деток в больнице", - рассказала мама мальчика.

В свою очередь, родители Мэттью договорились с администрацией местного парка о том, что смогут установить здесь стенд по продаже какао. Друзья помогли приготовить печенье, пончики и стаканчики, а мама Мэттью Линда сварила 55 литров горячего напитка. Также несколько сотен человек встали в очередь, чтобы купить какао у мальчика.

"Наблюдать, как рядом собирается все больше и больше людей, было удивительно. Очередь стояла все два часа, что Мэттью продавал какао", - рассказала Линда.

Добавим, что за каждый стаканчик люди платили столько, сколько считали нужным. Мэттью простоял за прилавком полтора часа, пока не устал и сделал небольшой перерыв, погревшись в машине. Он почти собрался ехать домой, но когда увидел, что людей не стало меньше, понял, что обязан остаться.

Кроме того, за один день Меттью собрал $6500, которые семья намерена отдать на педиатрические исследования рака. Родители верят, что его борьба с болезнью закончится победой Мэттью», -говорится в сообщении.

"Иногда он грустит, но в целом спокойно принимает свою болезнь. Мэттью доверяет Богу и верит, что он исцелит его, когда придет время", - добавила Линда МакДоннел.

Как сообщал "Ура-Информ", ране смертельно больной мальчик умер на руках Санта-Клауса.