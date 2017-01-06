Белорус пытался ввезти в Украину грузовик сигарет

В нем гражданин Беларуси пытался нелегально ввести в Украину 1,240 тысяч ящиками с контрафактными сигаретами. Как сообщили в четверг, 5 января, Государственная пограничная служба Украины, при оформлении транспортного средства, за рулем которого находится гражданин Республики Беларусь, возникло подозрение по поводу легитимности его груза.

Пограничники решили проверил его и оказалось, что сигареты, перемещаемые через госграницу, не имеют марок акцизного сбора, содержат признаки незаконного изготовления и подделки упаковки. Во время изучения товарно-сопроводительных документов возникло сомнение в их подлинности. Данные о предприятии-отправителе имели признаки фиктивности.

Полиция открыла по факту уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров". Транспортное средство с табачными изделиями стоимостью более 180 тысяч долларов задержано и изъято.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на пункте пропуска "Малый Березный" пограничники задержали гражданина Украины, который пытался вывезти за границу табачные изделия. Он следовал в Словакию на автомобиле "Фольксваген" со словацкими номерами. Как сообщает пресс-служба Чопского пограничного отряда, мужчина сознательно выбрал полосу движения с упрощенным погранично-таможенным контролем.