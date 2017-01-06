Анджелина Джоли и Брэд Питт пришли к согласию

Анджелина Джоли одобрила просьбу Брэда Питта засекретить судебные документы, которые касаются состояния их шестерых детей, сообщает usmagazine.

Как отмечается, адвокаты Брэда Питта подали в суд ходатайство с просьбой засекретить записи, относящиеся к частной жизни детей актеров, поскольку данные, предоставленные со стороны Анджелины Джоли, могут причинить вред.

"Адвокаты Брэда Питта ссылаются на упоминание в документах имен детских врачей и специалистов по психическому здоровью, и утверждают, что это нарушает соглашение супругов о защите частной жизни их детей", - говорится в сообщении.

Кроме того, Анджелина Джоли и ее юристы "игнорируют соглашения, касающиеся защиты интересов детей".

В свою очередь, сторона Джоли заявила, что актриса уже подписала бумаги о неразглашении и если бы она действительно не уважала личные границы близких людей, то уже рассказала бы об инциденте на борту частного самолета, когда Брэд поссорился со старшим сыном Мэддоксом.

"Все дети останутся вместе с матерью. Они также продолжат терапевтические встречи со своим отцом. Все стороны настроены на излечение семьи, поэтому мы просим вас о предупредительном отношении в это трудное время", – заявил представитель Анджелины.

Адвокаты Джоли также заявили, что у Питта есть свои причины, по которым он хочет засекретить информацию в суде.

"Есть некоторые сомнения относительно мотива, из-за которого Брэд предпочитает держать все в секрете, особенно учитывая то, что в дело вмешались ФБР и департамент по делам детей и семьи", - подчеркнула адвокат.

Как сообщал "Ура-Информ", актриса Анджелина Джоли решила кардинально изменить свою жизнь и переехать в Лондон.