14:23 05.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100157312:mysnichenko

В зоне АТО ранен военный

Силовик ВСУ получил ранения в районе Светлодарской дуги – по итогам обстрела.

В зоне АТО ранен военный

В зоне проведения на Донбассе АТО за прошлые сутки, четвертого января 2017 г. в результате военных действий был ранен один украинский силовик, при этом погибших нет. Об этом в рамках брифинга сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По его словам - за прошлые сутки в результате ведения боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, однако один был ранен. Это случилось в районе Светлодарской дуги - сообщил Мотузяник.

Как сообщал УРА-Информ, Россия создала на границах с Украиной новые дивизии – в Воронежской и Белгородской областях.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив