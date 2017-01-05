В зоне АТО ранен военный

В зоне проведения на Донбассе АТО за прошлые сутки, четвертого января 2017 г. в результате военных действий был ранен один украинский силовик, при этом погибших нет. Об этом в рамках брифинга сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По его словам - за прошлые сутки в результате ведения боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, однако один был ранен. Это случилось в районе Светлодарской дуги - сообщил Мотузяник.

Как сообщал УРА-Информ, Россия создала на границах с Украиной новые дивизии – в Воронежской и Белгородской областях.