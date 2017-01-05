15:49 05.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО обезвредили 140 тысяч опасных предметов

В течение последних двух лет правоохранители обезвредили 140 тыс. взрывоопасных предметов в зоне АТО.

В зоне АТО обезвредили 140 тысяч опасных предметов

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник. По его словам - в течение двух лет благодаря действиям военных и правоохранителей в зоне проведения АТО уничтожено более 140 тыс. взрывоопасных предметов.

Также он добавил, что Минобороны Украины вместе с офисом Координатора проектов ОБСЕ продолжат успешно противостоять минной опасности. На днях около села Виноградное на мариупольском направлении саперы установили баннеры, которые будут сообщать об опасности мин и помогут избежать трагедий среди населения.

Как сообщал УРА-Информ, под Светлодарском была обнаружена мина.


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