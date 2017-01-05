В Виннице бомжей угостят рождественскими обедами

Об этом сообщил заместитель пресвитера Винницкого объединения церквей евангельских баптистов Владимир Вузий. По его словам - церковь, которая находится на пер.Пугачова, 17 планирует организовать горячие обеды для бездомных - для того, чтобы принести людям радость Рождества Христова, а также чтобы дать надежду- также отметил Владимир Вузий.

Как сообщал УРА-Информ, в Польше бомжей обучили способам пережить зиму и выжить при низкой температуре. Волонтеры и братья капуцины провели специальное обучение для граждан с неопределенным местом жительства.