01:00 05.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Виннице бомжей угостят рождественскими обедами

В г. Винница на Рождество бездомных планируют угощать благотворительными горячими обедами. 

В Виннице бомжей угостят рождественскими обедами

Об этом сообщил заместитель пресвитера Винницкого объединения церквей евангельских баптистов Владимир Вузий. По его словам - церковь, которая находится на пер.Пугачова, 17 планирует организовать горячие обеды для бездомных - для того, чтобы принести людям радость Рождества Христова, а также чтобы дать надежду- также отметил Владимир Вузий.

Как сообщал УРА-Информ, в Польше бомжей обучили способам пережить зиму и выжить при низкой температуре. Волонтеры и братья капуцины провели специальное обучение для граждан с неопределенным местом жительства.


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