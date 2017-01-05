16:38 05.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине пройдет флешмоб музейных селфи

В Украине 18-го января будет проведен международный флешмоб музейных cелфи.

В Украине пройдет флешмоб музейных селфи

Все желающие получат возможность сфотографироваться в музее заповедника "София Киевская". Об этом передают на странице Национального заповедника "София Киевская" в социальной сети Facebook.

18 января 2017 г. запланирован Международный флэшмоб музейных селфи. Людей приглашают посетить один из музеев, сфотографироваться на фоне или рядом со своим любимым экспонатом заповедника и опубликовать фото в Facebook с хэштегом #MuseumSelfie. Наиболее яркие селфи украсят страницу в соцсети – также сказано в сообщении. В Украине эта акция проходит в третий раз.

Как сообщал УРА-Информ, в столице провели флешмоб в поддержку паллиативных детей.


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