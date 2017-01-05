В Украине пройдет флешмоб музейных селфи

Все желающие получат возможность сфотографироваться в музее заповедника "София Киевская". Об этом передают на странице Национального заповедника "София Киевская" в социальной сети Facebook.

18 января 2017 г. запланирован Международный флэшмоб музейных селфи. Людей приглашают посетить один из музеев, сфотографироваться на фоне или рядом со своим любимым экспонатом заповедника и опубликовать фото в Facebook с хэштегом #MuseumSelfie. Наиболее яркие селфи украсят страницу в соцсети – также сказано в сообщении. В Украине эта акция проходит в третий раз.

Как сообщал УРА-Информ, в столице провели флешмоб в поддержку паллиативных детей.