В центре аннексированного Севастополя сыграли песню "Океана Ельзы"

Видео опубликовано на канале "Крым. Реалии" в YouTube.

"По окончанию новогодних праздников, севастопольцы вышли на прогулку к морю. Погода располагает: на улице 7 градусов тепла. У новогодней елки, установленной на Графской пристани, – родители с детьми, пенсионеры и школьники. Уличный музыкант в центре города исполняет песню украинской рок-группы Океан Эльзы "Вiдпусти", - отмечают СМИ.

Напомним, как сообщал ране "Ура-Информ", Генеральная Ассамблея Организации объединенных наций в понедельник, 19 декабря, приняла украинскую резолюцию по Крыму.