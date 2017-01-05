В центре аннексированного Севастополя сыграли песню "Океана Ельзы"
В центре аннексированного Севастополя уличный музыкант исполнил песню популярной украинской группы "Океан Эльзы".
Видео опубликовано на канале "Крым. Реалии" в YouTube.
"По окончанию новогодних праздников, севастопольцы вышли на прогулку к морю. Погода располагает: на улице 7 градусов тепла. У новогодней елки, установленной на Графской пристани, – родители с детьми, пенсионеры и школьники. Уличный музыкант в центре города исполняет песню украинской рок-группы Океан Эльзы "Вiдпусти", - отмечают СМИ.
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