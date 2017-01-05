В сети показали фото "обезвоженной" Венеции

Об этом пишет сайт "Туристер". Как отмечается, в Венеции наблюдался сильный отлив, в результате чего обнажилось дно внутренних городских каналов: катера погрязли в иле, а на дне каналов стал виден весь мусор.

Кроме того, нынешний отлив привел к тому, что уровень воды во внутренних каналах достиг 66 см ниже среднего уровня моря, что сделало невозможным движение плавсредств. В свою очередь, линии пассажирского водного транспорта были перенаправлены на Гранд-канал, который остается судоходным.

Также добавим, что самый катастрофический отлив Венеция переживала в 1934 году, когда уровень воды в каналах снизился на 121 см ниже среднего уровня моря.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее спасатели на месте крушения российского самолета Ту-154 в акватории Черного моря подняли на берег тело погибшего командира судна Романа Волкова.