03:00 05.01.2017 | Общество | Новости
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В сети показали фото "обезвоженной" Венеции

Итальянская Венеция страдает не только от "высокой воды", но и от отливов, часто случающихся в зимний период. 
 

В сети показали фото

Об этом пишет сайт "Туристер". Как отмечается, в Венеции наблюдался сильный отлив, в результате чего обнажилось дно внутренних городских каналов: катера погрязли в иле, а на дне каналов стал виден весь мусор.

Кроме того, нынешний отлив привел к тому, что уровень воды во внутренних каналах достиг 66 см ниже среднего уровня моря, что сделало невозможным движение плавсредств. В свою очередь, линии пассажирского водного транспорта были перенаправлены на Гранд-канал, который остается судоходным.

Также добавим, что самый катастрофический отлив Венеция переживала в 1934 году, когда уровень воды в каналах снизился на 121 см ниже среднего уровня моря.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее спасатели на месте крушения российского самолета Ту-154 в акватории Черного моря подняли на берег тело погибшего командира судна Романа Волкова.


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  • В ночь на четверг, 3 ноября, в центре Италии произошло новое землетрясение.
 
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